-MÜZİKHOL BASKINI DAVASINDA KARAR İSTANBUL (A.A) - 11.05.2011 - Avcılar'da yaklaşık 3 yıl önce ''sivil polis'' görünümünde bastıkları müzikholden bir kadını kaçırdıkları ve götürdükleri evde tecavüz ettikleri iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan 5'i, 10 yıl 5 ay ile 25 yıl 10 ay arasında çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cesim Gelturan, Yusuf Kılıç, Cihangir Nurçin, Yıldırım Ağbaba ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Mehmet Duran ile hakkında arama kararı bulunan ve halen yakalanamayan Mehmet Fuat Balka ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada söz alan sanık avukatları, müvekkillerin beraat ve tahliyelerini istedi. -KARAR- Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Yusuf Kılıç'a ''özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanmak'', ''bıçak taşımak'', ''silahlı tehdit'', ''cinsel amaçla hürriyetten yoksun kılma'' ve ''cinsel saldırı'' suçlarından 25 yıl 10 ay, Cesim Gelturan ve Cihangir Nurçin'e ''özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanmak'', ''silahlı tehdit'', ''cinsel amaçla hürriyetten yoksun kılma'' ve ''cinsel saldırı'' suçlarından 25 yıl 5'er ay hapis cezası verdi. Sanıklardan Yıldırım Ağbaba'ya da ''özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanmak'', ''cinsel amaçla hürriyetten yoksun kılma'' ve ''cinsel saldırıya yardımcı olmak'' suçlarından 17 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, Mehmet Duran'ı ise ''cinsel saldırıya mekan sağlayarak yardımcı olduğu'' gerekçesiyle 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, halen yakalanamayan ve İnterpol tarafından ''Kırmızı Bülten'' ile aranan Mehmet Fuat Balka'nın dosyasını ise ayırdı. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ağustos 2008 tarihinde Avcılar'daki bir müzikhole kimlik kontrolü yapan sivil kıyafetli polis gibi giden Cesim Gelturan, Cihangir Nurçin, Yıldırım Ağbaba, Yusuf Kılıç ve Mehmet Fuat Balka'nın, mağdur C.K'yi saçlarından sürükleyerek kaçırdıkları, Cesim Gelturan, Yusuf Kılıç ve Cihangir Nurçin'in mağdura Mehmet Duran'a ait evde birçok kez cinsel saldırıda bulundukları iddia ediliyordu.