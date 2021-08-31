"Müzik yasak olacak" denmişti; Taliban, halk müziği sanatçısını öldürdü

Afgan halk müziği sanatçısı Fawad Andarabi’nin Taliban tarafından evinden alınarak öldürüldüğü belirtildi.

CNN’de konuşan bir yerel gazeteci, Afgan halk müziği sanatçısının Taliban tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Fawad Andarabi’nin oğlu Jawad da Associated Press’e yaptığı açıklamalarda babasının Baghlan vilayetinde kafasından vurularak öldürüldüğünü söyledi. Jawad Andarabi “O masumdu, sadece insanları eğlendiren bir şarkıcıydı”dedi.

Afganistan’ın eski İçişleri Bakanı Massoud Andarabi de şarkıcının Taliban tarafından öldürdüğünü bir tweette paylaştı. Andarabi “Talitan’ın şiddeti Andarab’da sürüyor. Bugün bir halk müziği şarkıcını vahşice öldürdüler. Fawad Andarabi köyüne neşe getirirdi” dedi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, New York Times gazetesiyle söyleşisinde müziğin İslam'da yasak olduğunu söyleyerek kamusal alanda yasaklanacağını söylemişti. Mücahid, "Müzik İslam'da yasaktır ancak biz insanları baskı uygulamaya gerek kalmadan böyle şeyleri yapmamaya ikna etmeyi umuyoruz" demişti.