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Müzik yapımcısı Şehmuz İlgin hayatını kaybetti

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- MÜZİK yapımcısı 'Zaza Şehmuz' lakaplı Diyarbakırlı Şehmuz İlgin (64), pankreas kanseri tedavisi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti

29 Mart 2018 16:19

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- MÜZİK yapımcısı \'Zaza Şehmuz\' lakaplı Diyarbakırlı Şehmuz İlgin (64), pankreas kanseri tedavisi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. İlgin\'in, yarın Diyarbakır Ulu Cami\'de kılanacak cenaze namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi. Şarkıcı İzzet Yıldızhan, İlgin\'in ölümüne çok üzüldüğünü belirterek, \"Güzel bir insandı. Hastane sürecinde onu ve ailesini yalnız bırakmamaya çalıştım. Ailem ile cenazesine katılacağım\" dedi.
İstanbul\'da müzik yapım firması bulunan ve bugüne kadar aralarında İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Mahsun Kırmızıgül, Emrah gibi birçok ünlü isme albümler yapan, \'Zaza Şehmuz\' lakaplı Şehmuz İlgin, tedavi gördüğü özel bir hastanede bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Diyarbakırlı İlgin, yaklaşık 1.5 yıldır pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Daha önce Diyarbakır\'da birçok ailenin kan davasının barış ile sonuçlanmasında aracılık yapan Şehmuz İlgin\'in, yarın Diyarbakır Ulu Cami\'de kılanacak cenaze namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi.
Şehmuz İlgin\'in yakın dostu olan şarkıcı İzzet Yıldızhan, İlgin\'in zamansız gidişine çok üzüldüğünü belirterek, \"Aşağı yukarı 10 yıldır tanıyordum. Şehmuz ağabeyi geç tanıdım. İlerleyen yaşlarında tandığım için çok mutluydum. Aynı sektördeydik. Babacan ve samimi bir insandı. Dostluğumuz pekişti, geç tanıdım ama çok sevdim. Güzel bir insandı. Hastane sürecinde onu ve ailesini yalnız bırakmamaya çalıştım. Yarın bütün ailem ile Diyarbakır\'daki cenazesine katılacağım. Allah rahmet eylesin\" dedi.

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