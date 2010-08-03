'Müzik eğitimi İslami değerlerle bağdaşmıyor'

T24- İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkenin gençliğine müzik eğitimdense, spor ve bilime yönelme tavsiyesinde bulundu.



Hamaney müziğin "İslam Cumhuriyeti'nin değerleri" ile bağdaşmadığını bu nedenle eğitiminin alınması ve verilmesinin caiz olmadığını kaydetti.



Fars haber ajansına göre, Hamaney bu açıklamayı 21 yaşında bir İranlı gencin sorusu üzerine yaptı.



İranlı genç, müzik dersi almayı düşünüyor, ama bunun dine göre uygun olup olmadığını öğrenmek istiyordu.



BBC'nin derlediği habere göre, Hamaney açıklamasında, "müzik her ne kadar helal olsa da, bunun yayılması ve öğretilmesi mübarek İslam Cumhuriyeti'nin en yüce değerleri ile bağdaşmaz" dedi.



Hamaney'in "Gençliğimizin kıymetli vaktini müzktense ilim öğrenmeye ve faydalı ve gerekli beceriler edinmeye ya da spor gibi sağlıklı etkinliklere vermesi daha uygundur." dediği aktarılıyor.



İran'ın ruhani lideri olarak, Hamaney'in görüş ve fetvaları İran'da uyulması gereken idari talimat durumunda.



'Müzik yerine ibadet'

Daha önce müzik konusunda net bir görüş belirtmemiş olsa da Hamaney'in müziğe sıcak bakmadığı biliniyor.

İslam Devrimi öncesinde Hamaney ile Tahran'daki Müşterek Cezaevi'nde kalan Huşang Esadi "Hamaney'in baştan bu yana müzikten nefret ettiğini" söyledi.

Esadi İngiliz Guardian gazetesine, "Ona (Gulam Hüseyin) Benan'dan şarkılar söylediğimde, bana "bunu bırak da Allah'a dua et" derdi" diye konuştu.

Esadi'ye göre Hamaney sadece devrimci ve dini nitelikli ilahileri beğeniyordu.

71 yaşındaki Hamaney, cumhurbaşkanı olduğu yıllarda (1981-1989) batı tarzı müziği yasaklamış, bu karar pek çok ünlü sanatçısının ülkeden ayrılmasının nedeni olarak görülmüştü.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da 2005 yılında seçilmesi ardından müziğe sınırlamalar getirmişti.

İran Kültür Bakanlığı binlerce albüme dağıtım izni vermiyor.

Geçen yılki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında ise muhalefet tarafından kullanılması endişesiyle, konserlere verilen izinler de daha sıkı kısıtlamalara tabi tutuluyor.