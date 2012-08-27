Müzik dinleyip, dans ettikleri için başları kesildi!

Afganistan'ın güneyindeki Helmand eyaletinde 17 sivil başları kesilerek öldürüldü. Taliban'ın yaptığı katliamın nedeni ise köylülerin müzik dinleyip, dans etmesi. Helmand'da bir askeri kontrol noktasına düzenlenen saldırıda da 11 Afgan askeri öldürüldü.

Taliban'ın etkili olduğu bölgede, başları kesilerek öldürülenler arasında iki kadın da bulunuyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye açıklama yapan Afgan yetkili Davud Ahmedi, Kajaki bölgesinde dün gece 2'si kadın 17 köylünün Taliban tarafından katledildiğini söyledi. Köylülerin dans edip, müzik dinledikleri için Taliban tarafından öldürüldüğü savunuldu. Katliamın gerçekleştirildiği Kajaki bölgesi, Taliban'ın kontrolünde bulunuyor.

Bölgede yaşayan bir Afgan köylü, Ramazan ayında Taliban'ın kontrolündeki bölgede baş kesme vakalarının arttığını söyledi. Afgan köylü, bir ay içinde 3 kişinin başları kesilerek infaz edildiğini belirtti.

Taliban, NATO güçleriyle işbirliği yaptıkları gerekçesiyle daha önce bazı Afgan vatandaşlarını bu şekilde infaz etmişti.

11 Afgan askeri öldü

Taliban, Afganistan'ın Helmand eyaletine bağlı Vaşir bölgesinde bulunan bir askeri kontrol noktasına saldırı düzenledi. Saldırıda 11 Afgan askeri öldürüldü, 4'ü de yaralandı.

Helmand Valilik sözcüsü Davud Ahmedi, olayda 5 askerin de kaçırıldığını veya saldırıyı düzenleyenlere katıldığının sanıldığını da söyledi.

Afgan askerden saldırı

Afganistan'ın doğusunda da, NATO komutasında görev yapan Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü'ne (ISAF) mensup 2 asker, bir Afgan askerinin açtığı ateş sonucu öldürüldü.

NATO sözcüsü Alman ordusundan Yarbay Hagen Messer, Afganistan'ın Laghman eyaletinde meydana gelen olayın, NATO ve Afgan yetkililerce soruşturulduğunu söyledi.Messer olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.