Müzeye vermediği tarihi eseri dolandırıcıya kaptırdı!

Ailesine miras kalan tarihi eserleri müze müdürlüğü yerine kendisine daha yüksek ücret veren kişiye satmak isteyen bir kişi dolandırıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, KADİRİ tarikatının kurucusu Seyyid Abdulkadir Geylani Dergahı'ndan ailesine miras kalan tarihi eserleri 50 bin lira teklif eden Uşak Müze müdürlüğü yerine kendisine 315 bin dolar teklif eden iki kişiye satmak isteyen bir kişi dolandırıldı. Polis, iki şüpheliyi yakalarken tarihi değeri olan eşyalarda ele geçirildi.

Uşak'ta dün meydana gelen olayda, A.S.Ç. isimli kişi, Kadiri tarikatının kurucusu Seyyid Abdulkadir Geylani Dergahı'ndan kendisine aile mirası olarak kalan iki takım elbise, iki adet halı, bir gümüş kadın çantası, beş mühür, bir köstekli saat, bir tunç yemek tasını satmak için İzmir'den Uşak'a geldi. Elindeki tarihi değeri olan eserleri satmak için Uşak Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ile görüşen A.S.Ç.'ye müze müdürlüğü tarafından 50 bin TL verildi. Bu parayı yeterli bulmayan A.S.Ç., elindeki eserleri kendisine 315 bin dolar teklif eden A.Y. (37) ve A.V.'ye (38) verdi. Tarihi eserleri alan iki şüphelinin para vermeden ortadan kaybolmaları üzerine dolandırıldığını anlayan A.S.Ç., polise gidip, şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.Y. ve A.V.'yi evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. İki şüphelinin evlerindeki aramada tarihi eser niteliğindeki eşyalarda bulunarak el konuldu. Polis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.