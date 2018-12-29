T24 LogoT24 Logo
Gündem

Müzenin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, üç katlı kent müzesinin çatısında mahsur kalan ve görevlilerin 'Sarışın' adını verdiği kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

29 Aralık 2018 22:21

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, üç katlı kent müzesinin çatısında mahsur kalan ve görevlilerin \'Sarışın\' adını verdiği kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Özyurt Mahallesi\'ndeki Turgutlu Belediyesi Kent Müzesi\'nin güvenlik görevlisi, çatıdan gece boyunca kedi sesi gelmesi üzerine sabah durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaye ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından kediyi mahsur kaldığı çatıdan kurtardı. Müze Sorumlusu Mehmet Gökyayla, sabah işe geldiklerinde güvenlik görevlisinin kendilerini uyardığını belirterek, \"Kendi çabalarımızla indirmeyi başaramayınca mecburen itfaiyeyi aradık. Kedi, müzenin kedisidir, sürekli burada bizimledir, \'Sarışın\' ismini verdik ona. \'Sarışın\'ımıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DoğanManisa DHA MANİSA TurgutluMahallesi Turgutlu Belediyesi Kent MüzesiMüze Sorumlusu Mehmet GökyaylaKediFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24