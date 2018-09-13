"Müzelere ve ören yerlerine yüzde 50 zam yapıldı; sergilenen birkaç bin yıllık taşlar da mı dolara endeksli?"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TL'nin dolar ve diğer para birimleri karşısındaki değer kaybının ardından gelen zamlara tepki gösterdi. Müze ve ören yerlerine gele yüzde 50 zamma hakkında da açıklama yapan Karamollaoğlu, "Tarihi yerlerde sergilenen birkaç bin yıllık taşlar da mı dolara endeksli?" diye sordu.

Gelen zamlara Twitter üzerinden tepki gösteren Karamollaoğlu, "Kanaatimizce fırsatçılık; sadece perakende sektöründe değil devlet icraatlarında da aranmalı" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi lideri şunları kaydetti:

"Ekonomik kriz ülkemizin bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Artık zamlar hayatımızın bir parçası oldu. Her sabah yeni bir zamla uyanır olduk.

- Bir kutu küçük salça; 4 liradan 8 liralara çıktı.

- Bir top A4 kağıt; 6 liradan 22 liralara çıktı.

- Tuvalet kağıdı dahi 60 liralık rakamları gördü.

İç üretim zayıfladığı için ithalat bağımlılığı sebebiyle bir takım zamları anlarız; fakat ne yazık ki fırsatçılık bu dönemde tekrar hortladı.

Mesela bu hafta, müze ve ören yerlerine yüzde 50 zam yapıldı.

Şimdi bu zammı yapanlara sormak istiyorum. Tarihi yerlerde sergilenen birkaç bin yıllık taşlar da mı dolara endeksli?

Kanaatimizce fırsatçılık; sadece perakende sektöründe değil devlet icraatlarında da aranmalı!.."