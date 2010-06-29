Müzeler özel sektöre geçiriliyor

T24- Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile bakanlık bürokratları, müze ve ören yerleri gişelerinin işletimi, giriş kontrol sistemlerinin modernizasyonu ve yönetimi ihalesiyle ilgili olarak dün basın toplantısı düzenledi.





Ertuğrul Günay, ihaleye çıkma amaçlarını anlatırken, “Amacımız sadece gelen ziyaretçi sayısını artırmak değil, aynı zamanda gelen ziyaretçilerin sunum zenginliğiyle karşılaşmasını sağlamak” dedi.





Günay, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın taşra teşkilatında bulunan müze, kültür merkezi, danışma bürosu ve kütüphane gibi birimlerin il özel idarelerine devredilmesini öngören yasa tasarısının ihaleye çıkılacak müzelerle ilgisi olmadığını söyledi. Günay, devredilecek müzelerin, anı evleri ve etnografya müzeleri gibi “telafi edilebilecek” eserleri barındırdığını, bakanlığın öncelikli gündeminin ise, telafi edilemez önemdeki eserler olduğunu söyledi. Müzelerde geçen yıl yapılan bir çalışmayla 9 satış mağazası açıldığını belirten Günay, bu sayıyı 55’e çıkarma konusunda yeni bir işbirliği ve modernizasyon çalışması gerçekleştirdiklerini bildirdi. Günay, Müzekart satışının da 1.5 milyonun üzerine çıktığını ifade etti.





Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) Müdürü Tolga Tuyluoğlu da Türkiye’nin geçen yıl 27 milyon turist, 22 milyon da müze ziyaretçisi ağırladığını ifade etti.





Tuyluoğlu, projenin 48 müzeyi kapsadığını, bunların 20’sinde giriş kontrol sistemi olduğunu belirtti. Müzelere dövizle girişte de sorunlar bulunduğuna dikkati çeken Tuyluoğlu, “Gişelerimizde dövizle, internet üzerinden bilet satamıyoruz. Mobil ödeme yöntemine sahip değiliz” dedi.



Döviz ve kartla giriş





Özelleştirmeyle müze girişlerinde teknolojinin yükseltileceğini belirten Tuyluoğlu, müze girişlerinde otomatik makineler ile bilet, şehir kartı ve Müzekart satışının, mobil telefonla ödemenin, internet üzerinden bilet satışının, yabancı para ve kredi kartı ile bilet satışının hedeflendiğini kaydetti.





Tuyluoğlu, Müzekart’ın geliştirilerek, yaygın bir kültür-sanat kartı haline getirilmesinin, sinema, tiyatro, kitapçı ve kafelerde indirim sağlamasının amaçlandığını belirtti.







Kamerayla izlenecek





Müze girişleriyle ilgili ihalenin 13 Eylül’de yapılacağını belirten Tuyluoğlu şunları söyledi:



“Bu projede herhangi bir kamu kaynağı harcanmayacak, giderler yüklenici tarafından sağlanacak. Müze fiyatlarını belirleme yetkisi eskiden olduğu gibi bakanlıkta kalacak. Yüklenicinin müzenin yönetiminde söz hakkı olmayacak. Yüklenici parayı kendi banka hesabına koyamayacak. Ne tahsil ediliyorsa bizim hesaplarımıza yatacak. Para bizde toplanacak, haftalık olarak yükleniciye paket iş ödemesi yapacağız. Gişe ve turnikeler kamerayla izlenecek ve kayıtlar 3 ay saklanacak.”