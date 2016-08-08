Müze takvimindeki '15 Temmuz hatasına' soruşturma

Antalya Müze Müdürlüğü için hazırlanan ve 15 Temmuz tarihinin yer almadığı takvim için soruşturma başlatıldı.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü için hazırlanan ve Perge Antik Kenti'nde 2014 yılında ortaya çıkarılan Carakalla Çeşmesi ve buradaki heykellerin tanıtıldığı masa takviminin temmuz ayı sayfasında, darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz'un yerine '14' kullanılmıştı. Takvimdeki tek gün hatası olan bu olaya ilişkin Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar yazılı açıklama yaptı.

Takvimi basan firma ve grafiker hakkında suç duyurusu

NTV'de yer alan habere göre, Antalya Müze Müdürlüğü yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldığını açıklayan İbrahim Acar, ayrıca, baskıyı yapan firma ve grafikeri hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Takvimde farkedilen hatanın, takvimi hazırlayan firmadan kaynaklandığı ve birçok firma için hazırlanan takvimlerde de aynı hatanın yapıldığı belirlendi. Müze Müdürlüğü'nün Selene Heykeli'nin tanıtımının yapıldığı Temmuz 2016'da, darbe girişimi tarihinin bulunmadığı ve '15' yerine '14' kullanıldığı ortaya çıktı.