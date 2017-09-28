Müze sayıları artıyor, ziyaretçileri azalıyor

İstanbul, 28 Eylül (DHA) - Türkiye genelinde müze sayısı 2016 yılında yüzde 2.0 artarak 417\'ye ulaşırken, turizmdeki gerilemeye bağlı olarak müze ziyaretçilerinin sayısında büyük azalma yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye\'deki müzelerin 193 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 224 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldı.

TÜİK verilerine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 38.7 azalarak 17 milyon 247 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı ise yüzde 49.3 ile yarı yarıya azaldı.

Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2015 yılında 19 milyon 699 bin ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 70 düzeyindeyken, 2016 yılında 9 milyon 981 bin ziyaretçi ile bu oran yüzde 57.9’a düştü.

Ücret ödenmeyen müze ve ören yerlerini 2015 yılında ziyaret edenlerin sayısı 8 milyon 424 bin ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 30 olarak gerçekleşmişken, 2016 yılında 7 milyon 266 bin ziyaretçi ile bu pay yüzde 42.1\'e çıktı.

Aynı dönemde özel müze ziyaretçi sayısı da yüzde 9.9 azalarak 8 milyon 40 bin kişiye geriledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerdeki eser sayısı, 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 2.4 artarak 3 milyon 311 bin düzeyine yükseldi. Buna karşılık, özel müzelerde mevcut eser sayısı, 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 4.9 azalarak 374 bine düştü.

Müzelerin sorumluluğundaki taşınmaz kültür varlıklarının sayısı da yüzde 2.8 artarak 103 bine çıktı. Müzelerin sorumluluğu altında yer alan taşınmaz kültür varlıklarının en çok olduğu il 31 bin ile İstanbul olurken, ardından 6 bin 675 taşınmaz kültür varlığı ile İzmir, 4 bin 376 taşınmaz kültür varlığı ile Muğla ve 4 bin 338 taşınmaz kültür varlığı ile Bursa geldi.

Milli parkların alanı da bu dönemde yüzde 2.1 artarak 846 bin hektara çıkarken, tabiat parkı sayısı da yüzde 2.5 arttı. 2016 yılında tabiat parkı sayısı 209’a yükselirken, alanı ise 99 bin 378 hektara düştü. (Grafik)