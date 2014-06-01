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Dünya
Deutsche Welle

Müze saldırganı yakalandı

Brüksel’deki Yahudi Müzesi’ne düzenlenen kanlı saldırının faili Fransa’da yakalandı.

01 Haziran 2014 16:52


Brüksel'de 24 Nisan'da Yahudi Müzesi'nde düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırının failinin Fransa'nın Marsilya kentinde yakalandığı bildirildi.

Fransız vatandaşı olduğu belirtilen 29 yaşındaki failin otobüsle Brüksel'den Marsilya'ya geçerken gümrük polisi tarafından yakalandığı belirtildi.

Failin valizinde Brüksel'deki saldırıda kullanılan bir kalaşnikof ve bir tabanca bulunduğu kaydedildi. Valizde ayrıca video kayıtlarında saldırı sırasında kafasında olduğu görülen siyah bere de bulundu.

Polis, yakalanan kişinin geçen yıl Suriye'de İslamcıların yanında savaştığının tespit edildiğini ve o dönemden beri Fransız gizli servisi tarafından izlendiğini söyledi.

Kanlı eylemin neden düzenlendiği henüz kesinlik kazanmadı. Ancak Fransız politikacılar, saldırının arkasında antisemitizmin yattığını düşünüyor.

Saldırganın yakalanmasının ardından bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İslamcılara karşı mücadele edeceklerini belirterek geçen nisan ayında “cihat turizmi“ne karşı açıkladıkları planın önümüzdeki aylarda şekilleneceğini dile getirdi.

Brüksel'deki saldırıda İsrailli turist bir çift ve bir Fransız hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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