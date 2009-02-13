Müze müdürüne 13 yıl hapis

Uşak Arkeoloji Müzesi'nin en değerli parçalarından kabul edilen Kanatlı Denizatı Broşu'nun sahtesiyle değiştirilmesi davasında eski müze müdürü 12 yıl 11 ay hapse çarptırıldı.



Uşak Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Karun Hazineleri'nin en değerli parçalarından kabul edilen Kanatlı Denizatı Broşu'nun sahtesiyle değiştirilmesiyle ilgili davanın karar duruşması yapıldı.



Uşak Ağır Ceza Mahkemesi, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, zimmete iştirak" suçlarından yargılanan tutuklu sanık eski Uşak Arkeoloji Müzesi Müdürü Kazım Akbıyıkoğlu'na 12 yıl 11 ay hapis cezası verdi.



Tutuksuz yargılanan sanıklardan Uğuz Sağlan 12 yıl 6 ay, Mehmet Polat, Fuat Ergün ve Halil Eker 6 yıl 3'er ay, Ahmet Düzyer, Fehmi İşler, Suat Yenmez 6'şar yıl, Bülent Yücel 2 yıl 6 ay, İsmail Bilgin 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bilgin'in cezası para cezasına çevrildi.

