"Müze açacağım" deyip villa yapan Zorlu'ya dava

Zorlu Holding sahibi Ahmet Nazif Zorlu’nun Rumeli Hisarı üstünde 2. grup tescilli tarihi eseri "müze yapacağım" diye alıp kendisine yaptığı havuzlu villa davalık oluyor. Koruma Kurulu villada kaçakların düzeltilmediğini belirterek adli ve idari işlemlerin başlatılmasını istedi.

Zorlu işgal

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Zorlu’nun Rumelihisarı üstünde aldığı, Boğaz’ı tepeden gören yeşil alanda yer alan 2. grup tescilli tarihi eseri restore ettirmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’den (İBB) “müze yapacağım” diye izin aldığını ve kendisine havuzlu villa yaptırdığı daha önce ortaya çıkmıştı. Zorlu villanın çevresini de Google Earth’ten bile görünen 2 metre yüksekliğindeki duvarlarla örmüştü.

Haberin ardından İBB, Boğaziçi İmar Müdürlüğü, İstanbul 3 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve CHP’li meclis üyeleri harekete geçmişti. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan soruşturma dosyasına ulaşılmıştı. Dosyaya göre mescitten şömineye villada çok sayıda kaçak tespit edilmişti. Zorlu 6 ay süre istemiş, koruma kurulu da 3 ay süre vermişti. Süre 27 Şubat 2016’da sona erdi.