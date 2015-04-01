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Dünya
Deutsche Welle

Müzakerelerde uzatmalar oynanıyor

İran’ın nükleer programı konusunda Tahran ile ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya arasındaki müzakereler uzadı.

01 Nisan 2015 20:07


İsviçre'nin Lozan kentinde resmi süresi geceyarısı dolan müzakerelere devam ediliyor. Alman delegasyonundan bir üye “Müzakereler dün gece önemli birkaç soru üzerine yoğunlaştı, uzmanlar gece boyunca çalıştı. Henüz hiçbir şey karara bağlanmış değil ama iyi niyetle bir uzlaşmaya varılması mümkün” diye konuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel “Gün içerisinde koyduğumuz şartlara uygun bir uzlaşmaya varılacağını umuyorum ve diliyorum” diye konuştu. İran'ın nükleer silahlanmaya erişiminin olmaması gerektiğini belirten Merkel “Sanıyorum yolun büyük bir bölümü geride kaldı” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Sergey Lavrov bakanlar düzeyinde, nihai bir anlaşmaya temel olabilecek tüm kilit konuları kapsayan tarzda temel bir uzlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Ancak İngiltere ve ABD'den gelen tepkiler bu açıklamaya biraz mesafeli.

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond “karşılık anlayış temelinde bir çerçeve oluşturulduğunu” ifade etti, ancak temel konular üzerinde çalışmaların devam etmesi gerektiğini söyledi.

İran ekonomik yaptırımların kaldırılmaması halinde nükleer programıyla ilgili bir uzlaşmayı reddediyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı “İlk etapta petrol ve bankacılık sektörüne yönelik yaptırımlar başta olmak üzere tüm yaptırımların kaldırılması gerekir” diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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