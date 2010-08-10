Müzakerelerde 'mülkiyet' görüşülüyor

T24- KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunmasını amaçlayan müzakereler çerçevesinde bugün yeniden bir araya geldi.





Lefkoşa ara bölgede, ekipleriyle birlikte bir araya gelen liderler, mülkiyet başlığı üzerindeki görüşmelere devam edecek.





Liderler, 4 Ağustosta yaptıkları bir önceki görüşmede, mülkiyet başlığı üzerindeki önerileri daha detaylı olarak eylül ayında müzakere masasına sunma konusunda mutabık kalmışlardı. Bugünkü görüşmenin ardından müzakerelere 31 Ağustosa kadar ara verilecek.



Görüşmeye, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer da katılıyor.