KCK Yürütme Konseyi üyesi Sabri Ok'un silah bırakma tartışmasıyla ilgili olarak, "Hiç kimsenin silah iradesi elinde olan bizler adına konuşması doğru değildir. Bizim böyle bir şeyden haberimiz yok. Gündemimizde de böyle bir şey yok" açıklamasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Müzakereler sorunsuz ilerlerse PKK Öcalan'ın çağrısıyla ilkbaharda silah bırakabilir" diye konuştu.

Akşam'dan Yelda Gökdağ'ın haberine göre Demirtaş, çözüm süreci kapsamında belirlenen yeni yol haritasına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Hükümet’le yaptığımız görüşmelerde en önemli başlıklar arasında ‘kesin eylemsizlik’ ve ‘silah bırakma’ yer alıyor. Müzakerelerde ilerleme sağlanırsa sıra silah bırakmaya da gelir. Bu konuda son sözü söyleyecek kişi Öcalan'dır. Süreç sorunsuz ilerlerse bu çağrı ilkbaharda gelebilir.

'İmralı için yanıt bekliyoruz'

Yeni İmralı ziyareti için gerekli başvurularımızı yaptık. Gidiş tarihi konusunda henüz bize iletilen bir bilgi yok. Adalet Bakanlığı'ndan yanıt gelir gelmez adaya gideceğiz. Gecikmenin, HDP ile Hükümet arasındaki müzakerelerden kaynaklandığını sanmıyorum. Devlet heyeti ile Öcalan arasındaki görüşmeler sürüyor olabilir. İmralı'ya gidişimizin bu sebeple geciktiği kanaatindeyim.

'Önerdiğimiz isimlerde sıkıntı yok'

İzleme Kurulu için önerdiğimiz isimler konusunda bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Bu konuda Hükümet'ten herhangi bir geri dönüş olmadı. Önerdiğimiz isimlerin Hükümet tarafından reddedildiği iddiaları, spekülasyondan ibaret ve gerçeği yansıtmıyor."