"Müzakere yerine Türkiye ile komşuluk anlaşması imzalansın"

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları’nın Malta’nın başkenti Valletta’daki toplantısından önce Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulmasını talep etti. Kurz, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin yerine işbirliği sınırlarını belirleyen bir ‘komşuluk anlaşması’ imzalanması gerektiğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye ile bağlantıların devam etmesini ancak Birlik’e girişe izin verilmemesi görüşünü yineleyen Avusturyalı Bakan, işbirliği için kurallar belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Referandumun ardından ilk kez toplanıyor

Öte yandan, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumunun sonuçlarının müzakerelere etkisi olup olmayacağının ilk kez görüşüleceği toplantıya Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak. AB Gayri Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda karar alınması planlanmıyor. AB Bakanları’nın öncelikle referandumu ve 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası Türk hükümetinin OHAL dönemi uygulamalarının değerlendirileceği belirtildi.

Yeni format teklifi

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, referandum sonrası Türkiye’de siyasi sistemde yapılacak değişiklikler ışığında, Türkiye-AB işbirliğinde yeni bir format üzerinde çalışılması gerektiğini açıklamıştı. Bazı AB üyesi ülkelerde ise, Türkiye ile AB tam üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasını talep ediyor. Ancak çoğunluk, “Ankara’nın hukuk devleti ve insan haklarından daha da uzaklaşacağı” gerekçesiyle müzakerelerin sonlandırılmasına karşı çıkıyor.