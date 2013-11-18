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Sırrı Süreyya Önder: Müzakere heyetine dönük suikast ihbarları geliyor

Sırrı Süreyya Önder, 'Sayın Barzani başta olmak üzere, kandil asayişine kadar bu heyetin güvenliğini sağlıyorlar ama bu sefer öyle olmadı' dedi

18 Kasım 2013 16:16

Halkların Demokratik Partisi (HDP)  Müzakere ve Çözüm Sürecinden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder, " müzakere heyeti görüşmelere başladığından beri, sürekli barışın gelmesinde menfaati haleldâr olan kesimlerden bu müzakere heyetine dönük suikast ihbarları geliyor" dedi.

CNN Türk televizyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Sayın Barzani başta olmak üzere, Kandil asayişine kadar bu heyetin güvenliğini sağlıyorlar ama bu sefer öyle olmadı. Bu sefer şöyle oldu, genellikle saat veriyoruz yani şu saatte giriş yapacağız diye ama gittiğimde kimse yoktu böyle olunca kendi gümrük işlemlerini kendim yaptım, irtibat noktamız olan vip salonuna gittiğimde kapı duvardı" diye konuştu.

Programda, HDP İstanbul Milletvekili Önder, önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul için aday adayı olduğunu açıklamıştı. Şivan Perwer'in ziyaretini ve hasta mahkum ve tutuklar konuları hakkında da görüşlerini paylaşmıştı.

 

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