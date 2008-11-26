Muzaffer Tekin günde 3 kez elbise değiştirirdi

Ergenekon zanlılarından Mahmut Öztürk, tahliye edildikten sonra ilk kez konuştu. Öztürk, Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ndeki günlerini anlattı.



Akşam gazetesinde yayımlanan habere göre; eski yüzbaşı Muzaffer Tekin'le aynı koğuşta kalan Öztürk, tutukluğunun ilk 7 ayında Ergenekon ismini duymadığını öne sürdü. Öztürk, "Blok girişlerinde isimlerimizin karşısında PKK yazıyordu. Dilekçe vererek bunun düzeltilmesini istedik. PKK'yı silip UHP yazdılar. Anlamını bilmiyorum" dedi.



Öztürk şöyle devam etti:

"Volta attığımız havalandırmada 8 uğur böceği bulduk. Onlara yosunlardan yaptığımız yuvayı koğuş penceremizin önüne yerleştirdik. Sabah kalktığımızda ilk işimiz yuvayı kontrol etmekti. Birer birer uçup gittiler. Bizi terk ettikleri için çok üzüldük."



Palaska Zafer



18 aylık koğuş arkadaşı Muzaffer Tekin'in her sabah traş olduğunu belirten Öztürk, "İşe gider gibi kıyafetlerini ütüleyip giyiyordu. Bazen günde üç kez kıyafet değiştirirdi. O kadar titizdi ki bulunduğumuz koğuşun merdivenlerini bile günde 5 kez yıkadığı olurdu” diye konuştu.



Tekin’in Kurtlar Vadisi dizisini izlemediğini belirten Öztürk, "Palaska Zafer isimli karakter Tekin’i isim ve fizik olarak anımsatıyordu. Ama karakter olarak benzemiyordu” dedi.



'Bodrum hayaliyle volta attım'



40 metrelik havalandırmada gazete kağıdından şapka yapıp, şortla dolaştığını anlatan Öztürk şöyle devam etti:

"Kendimi Bodrum sahillerindeymiş gibi hayal ederdim. Günde 175 tur attım. Sudan sebeple tartışmalar çıkarırdım. Böylece 4-5 saat kendimi oyalardım. Cezaevinde bulunan atölyede de çıraklık yaptım. Maketler, evler yaparak zaman geçirmeye çalıştım. Yargılanırken ölen Kuddise Okkır atölyede benim ustamdı. Verdiği maket bana hatıra kaldı."

