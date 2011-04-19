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MUZ YERKEN ÖLDÜ  TURGUTLU (A.A)

19 Nisan 2011 02:34

-MUZ YERKEN ÖLDÜ  TURGUTLU (A.A) - 18.04.2011 - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yediği muzun parçası nefes borusuna kaçan kişi yaşamını yitirdi.  Alınan bilgiye göre, Fatih Sanayi Sitesi 106 Sokak'ta Sadullah Kardaş'ın işlettiği mutfak mobilyaları imalathanesinde kalfa olarak çalışan Hüseyin Atalay (32), iş yerinden birlikte çıktıkları ustasının ikram ettiği muzu yerken bir parçası nefes borusuna kaçtı. Ustası Sadullah Kardaş'ın yardımıyla boğazına kaçan parçanın bir bölümünü çıkarabilen Atalay, olayın ardından fenalaştı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Atalay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  Atalay'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.  Hüseyin Atalay'ın, evli ve iki aylık bir çocuğu olduğu, çalışmak için ailesiyle birlikte 9 ay önce Aydın'ın İncirliova ilçesinden Turgutlu'ya geldiği ve iki aydır bu iş yerinde çalıştığı öğrenildi. 

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