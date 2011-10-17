-Muz yerine taş çıktı HABUR (A.A) - 17.10.2011 - Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda bir araçta yapılan aramada, muz yerine ihraç edilmek istenen 23 bin 160 kilo taş ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Habur Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, Hatay'ın İskenderun ilçesinden gelip Irak'a geçiş yapmak isteyen ve resmi evrakta muz yüklü olduğu belirtilen 31 AT 254 plakalı tır, gümrük sahası içerisinde durduruldu. Yapılan aramada 24 bin 960 kilo muz bulunması gereken tırda 23 bin 160 kilo taş olduğu belirlendi. Kimliği açıklanmayan araç sürücüsü gözaltına alınırken, İskenderun'daki bir soğuk hava deposuna bulanan 24 bin 960 kilo muza el konulduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.