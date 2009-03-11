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Ekonomi

Muz üreticisinden tabutlu eylem

Anamur'da doludan zarar gören muz üreticileri, destek verilmediği gerekçesiyle muzlu, tabutlu eylem yaptı.

11 Mart 2009 02:00

Mersin'in Anamur ilçesinde yağan doludan zarar gören muz üreticileri, kendilerine destek verilmediğini öne sürüp, muz doldurdukları tabutla eylem yaptı.

Mersin-Antalya karayolunda toplanan muz üreticileri, beraberlerinde getirdikleri muzları, bir tabuta doldurdu. 23 Şubat'ta yağan şiddetli dolu nedeniyle ürünlerinin zarar gördüğünü ancak kendilerine destek için kimseye seslerini duyuramadıklarını belirten üreticiler, muz koydukları tabutun çevresinde toplanıp dua etti.

Anamur Muz-Der Başkanı Niyazi Sinanoğlu ile Ziraat Mühendisleri Odası Anamur Temsilcisi Mustafa Güngör'ün de destek verdiği eylemde seslerini duyurmaya çalışan üreticiler, Anamur'un afet kapsamına alınmasını istedi.

Eylemi organize eden üreticilerden Veli Kadir Temel, “Doludan zarar gördüğümüze dair ilgili kurumlara müracaat ettik. Ancak hiç bir yerden destek alamadık. Biz de sesimizi duyurmak için böyle bir eylem yaptık'' dedi.

Muz-Der Başkanı Niyazi Sinanoğlu ve Ziraat Mühendisleri Odası Anamur Temsilcisi Mustafa Güngör de Anamur'un mutlaka afet kapsamına alınmasının üretici için hayati bir mesele olduğunu anlattı.

Eylemciler, daha sonra mut dolu tabutu, yolun refüjüne bırakıp dağıldı.

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