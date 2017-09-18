Muz bahçesindeki cinayette şüpheli arkadaş çıktı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde muz bahçesinde başından vurulmuş halde bulunan 30 yaşındaki Recep Ünal\'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan arkadaşı 31 yaşındaki Ercan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kargıcak Mahallesi\'nde geçen cuma sabah saatlerinde yoldan geçenler, muz bahçesinde erkek cesedi olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede, tabancayla kafasından tek kurşunla vurulan kişinin öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinde cesedin Recep Ünal\'a ait olduğu belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma tüm delilleri tek tek inceleyerek Recep Ünal\'ın cinayet şüphelisinin arkadaşı Ercan K. olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler dün akşam Mahmutlar Mahallesi\'nde şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan K., tutuklandı.



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