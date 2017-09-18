T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muz bahçesindeki cinayette şüpheli arkadaş çıktı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde muz bahçesinde başından vurulmuş halde bulunan 30 yaşındaki Recep Ünal'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan arkadaşı 31 yaşındaki Ercan K

18 Eylül 2017 15:16

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde muz bahçesinde başından vurulmuş halde bulunan 30 yaşındaki Recep Ünal\'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan arkadaşı 31 yaşındaki Ercan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kargıcak Mahallesi\'nde geçen cuma sabah saatlerinde yoldan geçenler, muz bahçesinde erkek cesedi olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede, tabancayla kafasından tek kurşunla vurulan kişinin öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinde cesedin Recep Ünal\'a ait olduğu belirlendi.
Soruşturmayı derinleştiren jandarma tüm delilleri tek tek inceleyerek Recep Ünal\'ın cinayet şüphelisinin arkadaşı Ercan K. olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler dün akşam Mahmutlar Mahallesi\'nde şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan K., tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Engin ANAKALANYA Antalya DHAANTALYA AlanyaRecepErcanKargıcak MahallesiHaberEkiplerJandarmaSoruşturmayıHareketeMahmutlar MahallesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24