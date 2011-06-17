-MUVAZZAF ASKERLER MAHKEMEDE İSTANBUL (A.A) - 17.06.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında savcılıkça ifadesi alınan 5 kişiden, 3 muvazzaf ile 1 emekli asker tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar, 4 muvazzaf ile bir emekli askerin soruşturma kapsamında ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesini aldı. Savcı Ayar, bir korgeneral, bir albay, bir binbaşı ve bir emekli astsubayı tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Bir yarbayı da serbest bıraktı.