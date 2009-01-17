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Muvazzaf subayları tutuklatan şema

Muvazzaf subayların tutuklanmasına neden olan Karargâh Evleri’nin şemasında 1 Numara'nın da ismi var.

17 Ocak 2009 02:00

Ergenekon operasyonları çerçevesinde muvazzaf subayların tutuklanmasına neden olan Karargâh Evleri’nin şemasında 1 Numara İbrahim Arslan adlı işadamı.

Ergenekon soruşturması kapsamında bazı muvazzaf subaylar hakkında soruşturma açılmasına neden olan istihbarat raporundaki Karargah Evleri Şeması’nın tepesinde İstanbul Metrocity AVM’de işyeri olan İbrahim Arslan bulunuyor. İşadamı Arslan’ın en tepedeki isim olarak gösterildiği şemaya göre, askeri kesimin sorumluluğunu albay rütbesindeki Cengiz Köylü yürütüyor. Alevi kesimin lideri ise Dede koduyla gösteriliyor. M. Bora Perinçek’in liderliğindeki İşçi Partisi grubu ise hem İbrahim Arslan’a hem de askeri kesimin temsilcisi Cengiz Köylü’ye bağlı olarak faaliyet yürütüyor.

Hücre örgütlenmesi

Şemada Albay Köylü’ye bağlı olan Harp Akademisi ve Hava Harp Okulu hücreleri de isim isim belirtiliyor. Şemaya göre, Harp Akademisi’nden yapı içerisinde Albay Y.G., Albay T.T., ile öğrenciler F.K., H.G.A., O.Ş., M.M.B, Y.S.V ve R.O bulunuyor. Hava Harp Okulu mensuplarından oluşan Karargah Evleri üyeleri ise; Binbaşı Bülent önderliğindeki öğrenci O.N., G.G., C.A., A.Ö., E.Y., Ç.D., O.S., İ.B olarak gösteriliyor. Askeri kesime destek sağlayanlar arasında ise Albay S.K. ile Doktor R.K. var. Askeri kesimin altında memur yapılanması yer alıyor ve bu grupta G.T. ile N.A. bulunuyor.

Havacılar ağırlıkta

Projenin özellikle havacı kesimden oluştuğuna dikkat çekilen raporda, ‘Hava Harp Akademisi’ndeki aynı görüşü benimseyen subayların kurmaylık sınavında yüksek notlar alması konusunda girişimlerde bulunduğu alınan bilgiler arasındadır’ deniyor.

Karargâh Evleri’nin mimari olarak gösterilen İçi Partisi’nden ise Genel Başkan Doğu Perinçek’in oğlu M. Bora Perinçek, Hikmet Çiçek, Zerrin Öztürk ve Bedri Gültekin’in bu birimin kumandasında yer alıyor. İşçi Partisi yönetiminde partinin öğrenci-gençlik yapılanması olan Öncü Gençlik’in askeri disiplin içinde başarıyı yakalayabileceği saptaması yapılarak 2 bin üyelik Öncü Gençlik grubunun tüm yerleşim birimlerine yaygınlaştırılması hedefi deşifre ediliyor. Öncü Gençlik mensuplarına yönelik olarak düzenlenen toplantılarda, ‘Bu işlerin gürültülü patırtılı olacağı, gerekirse silahların bile konuşabileceği’ mesajı veriliyor. İP/Karargâh Evleri örgütlenmesinin amacının ise TSK’nın yanında silahlı mücadele vermek olduğuna değiniliyor.

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