Muvazzaf subaylardan dördü tutuklandı

Ergenekon zanlısı 4 albay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı ve 2 teğmen dün savcı karşısına çıkarıldı. Albaylardan Hasanoğlu ve binbaşı Çolakoğlu serbest bırakıldı. Dört subay ise tutuklandı.



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 5 Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan zanlılardan Albay Cengiz Köylü, Albay Mustafa Koç, Üsteğmen Taylan Özgür Kırmızı ve Üsteğmen Muhammed Sarıkaya, ''Ergenekon terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

Kurmay Albay Cihandar Hasanhanoğlu ile Binbaşı Erbay Çolakoğlu ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılan iki subay, askeriyeye ait bir minibüsle adliyenin arka kapısından çıkartılarak Merkez Komutanlığı’na götürüldü.



Kılınç susma hakkını kullanıyor



Ergenekon soruşturmasının 10. dalgasında gözaltına alınan eski MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılınç, eski Harp Akademileri Komutanı emekli Orgeneral Kemal Yavuz, eski Genelkurmay Adli Müşaviri emekli Tümgeneral Erdal Şenel, eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz, Prof. Dr. Yalçın Küçük ve eski Özel Harekât Daire Başkanı İbrahim Şahin’in de aralarında bulunduğu şüphelilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor. Emekli orgeneral Kılınç'ın emniyette susma hakkını kullandığı belirtildi.



Önceki gün gözaltına alınan Tuncer Kılınç’ın avukatı Mustafa Hüseyin Buzoğlu, Ankara’dan getirilen emekli Albay Mustafa Levent Göktaş ve Sivas’tan getirilen üç kişiyle birlikte emniyette sorgulanan veya sorguyu bekleyen şüphelilerin sayısı 26’ya çıktı.



Sapanca’daki evinde 22 bomba ve çeşitli silahlar ele geçirilen Yarbay Mustafa Dönmez ise aranıyor. Dönmez yakalandığı takdirde emniyete değil, Merkez Komutanlığı’na götürülecek.

Beşiktaş’taki Merkez Komutanlığı’nda ise 4’ü albay, 1’i binbaşı, 1’i yüzbaşı, 2’si teğmen 8 muvazzaf subay gözaltında tutuluyordu.



Merkez Komutanlığı’nda yaklaşık 60 saat gözaltında tutulan muvazzaf subaylar dün Gümüşsuyu Asker Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından bir askeri savcı nezaretinde Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Subayların Ergenekon savcısı Zekeriya Öz başta olmak üzere üç savcı tarafından sorgulandığı bildirildi.



Albay ve binbaşı serbest



İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Kurmay Albay Mustafa Koç, Albay Cengiz Köylü, Üsteğmen Taylan Özgür ve Yüzbaşı Muhammet Sarıkaya tutuklama istemiyle Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Subaylar burada tutuklandı. Albay Cihandar Hasan Hasanoğlu ile Binbaşı Erbay Çolakoğlu ise savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



Silahlar inceleniyor



Bu arada ABD’de bulunan ve hakkında arama kararı çıkartılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İSTEK Vakfı Başkanı Bedrettin Dalan’ın vakıf yönetim binasındaki çelik kasasından 5 ruhsatlı silah ile yaklaşık 2 bin mermi çıktığı belirtildi. Silahların balistik inceleme yapılacağı belirtildi.



Zanlılar geldi



Sivas’ta ele geçirilen bomba ve silahla ilgili olarak gözaltına alınan 12 kişiden 3’ü İstanbul’a getirildi.



“Ergenekon” soruşturması kapsamında Ankara’da gözaltına alınan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş da İstanbul’a getirildi. Göktaş’ın avukatları Demet Reçber ve Serdar Öztürk, müvekkilleriyle görüştükten sonra emniyetten ayrıldı. Reçber ve Öztürk, Göktaş’ın yıllarca Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görev yapan, 3 adet üstün cesaret ve feragat madalyası alan bir subay olduğunu belirtti.



Baro avukatına izin yok



Tuncer Kılınç ile avukat Mustafa Hüseyin Buzoğlu’nun avukatı Hasan Gürbüz, Kılınç’ın bir odada, avukat Buzoğlu’nun ise nezarethanede tutulduğunu söyledi. Gürbüz, Buzoğlu için avukat olması dolayısıyla İstanbul Barosu tarafından kendisi dışında bir avukat görevlendirdiğini ancak bu avukatın, Buzoğlu ile görüştürülmediğini öne sürdü.



Nezarethane düzeldi



Gözaltındaki emekli Tümgeneral Erdal Şenel’in avukatı Abdullah Kaya, müvekkilinin kendisine, nezaret koşullarının iyileştirildiğini söylediğini belirterek, “İçerideki kaloriferler daha çok açılmış durumda, battaniye veriyorlar. Polis arkadaşlar, müvekkilime, kazak ve bavulunu veriyorlar” dedi.



Şenel Paşa ifade verecek



Kaya, Şenel’e yöneltilen suçlamayla ilgili soruya “Ben avukat olarak müvekkilimin neyle suçlandığını bilmiyorum” karşılığını verdi. Kaya, müvekkilinin susma hakkını kullanmayı düşünmediğini belirterek şunları söyledi: “Düşüncemiz müvekkilimin ifade vermesi yönünde. İkili savunma hazırladık, ya burada ifade vereceğiz ya da doğrudan gidip mahkemede ifade vereceğiz.”



Kılınç ve avukatını sevk edin başvurusu



Emekli orgeneral Tuncer Kılınç ile gözaltına alınan avukatı Mustafa Hüseyin Buzoğlu’nun bir an önce adliyeye sevk edilmesi istendi. Kılınç ve Buzoğlu’nun avukatlığını üstlenen Hasan Gürbüz, İstanbul Adliyesi’ne gelerek Ergenekon savcılarından Murat Yönder’e bir dilekçe verdi. Gürbüz, Kılınç’ın avukatının gözaltına alınmasına tepki olarak ifade vermediğini, avukat Buzoğlu’nun ise yasa gereği polis tarafından ifadesinin alınamayacağını hatırlattı.



Gürbüz, müvekkillerinin bir an önce savcılığa sevkinin gerçekleştirilmesini istedi. Gürbüz, savcı Yönder’in kendisine, şüphelileri en kısa zamanda savcılığa getirmek için uğraştıklarını söylediğini belirtti.



