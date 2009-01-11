Muvazzaf subaylara karargâh evleri sorgusu

Ergeneokn operasyonunun son dalgasında gözaltına alınan muvazzaf subaylara ’karargâh evleri’ konusunda sorgulama yapılıyor.



’Karargâh evleri’ ilk olarak Mart 2007’de MİT’e gelen bir istihbaratla gündeme gelmiş, MİT Genelkurmay’a yazı göndererek bilgi istemişti. Bundan 1 yıl sonra da İşçi Partisi’ne yapılan baskında bu yazışma ele geçmişti.



Ergenekon operasyonunda 10’uncu dalgayla Kastamonu, Kayseri, İzmir ve Ankara’da askeri yetkililer eşliğinde gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a getirilerek Beşiktaş Merkez Komutanlığı’nda tutulan 6 muvazzaf subay, Zekeriya Öz başta olmak üzere 5 ayrı savcı tarafından sorgulandı. 8 saatlik sorgulamanın ve adliyedeki 4 saatlik yargılamanın ardından Albay Mustafa Koç, Albay Cengiz Köylü, Üsteğmen Muhammet Sarıkaya ile Üsteğmen Taylan Özgür Kırmızı tutuklandı. Albay Cihandar Hasan Hanoğlu ve Binbaşı Erbay Çolakoğlu ise serbest bırakıldı.



MİT’e gelen hassas bilgi



Muvazzaf subaylara ’karargâh evleri’ konusunda sorgulama yapıldığı öğrenildi.



’Karargâh evleri’yle ilgili ilk bilgi Haziran 2007’de Ümraniye’deki bir gecekonduda bulunan bombalardan yaklaşık 3 ay önce, Mart 2007’de MİT’e bir istihbarat olarak ulaşmıştı. Daha sonra Ergenekon iddianamesine de girecek olan rapora göre ’çok hassas’ bir kaynaktan gelen bu bilgi, tehlike arz etmesi nedeniyle ’istihbarat’a dönüştürülmeden acilen Genelkurmay’a iletildi. Ham bilgiye göre; İşçi Partisi, Alevi kesim, bazı TSK mensupları ve memurlar Cumhuriyet karşıtı güçlere karşı gizli bir yapılanma oluşturmuş, buna da ‘karargâh evleri’ adı verilmişti. Raporda ‘karargâh evleri’nin yapılanmasına dair bir şemaya da yer verildi.



İşçi Partisi’ne baskın



Bu yazışmanın üzerinden tam 1 yıl geçtikten sonra, 21 Mart 2008’de Ergenekon kapsamında İşçi Partisi’nin bürolarına baskın düzenlendi. Baskınlarda bulunan, MİT’in Genelkurmay’la yaptığı yazışma, ’karargâh evleri’ni yeniden gündeme getirdi. İP Genel Merkezi’nde bulunan ”Konu: İP/Karargâh Evleri “ başlıklı 5 sayfalık belgede daha önce MİT’e ulaşan bilgi ve ’karargâh evleri’ şeması vardı.



Albay Köylü şemada



En üst kısmında, lüks bir alışveriş merkezinde dükkan sahibi bir iş adamının isminin yer aldığı şemada, Alevi kesimi temsilen bir dede ile önceki gün tutuklanan Albay Cengiz Köylü de bu işadamına bağlı görünüyordu.



Şemadaki, askeri kesimin altına yerleştirilen iki oktan birisinin altında Harp Akademisi, diğerinde ise Hava Harp Okulu başlıkları vardı. Harp Akademisi başlığı altında da yine Albay Cengiz Köylü’nün isminin yanı sıra birçok muvazzaf subayın da adı yazılıydı. Ayrıca şemada ayrıca ‘Destek sağlayan’, ‘Memur kesimi’ gibi ek uzantılarda da bazı isimler bulunuyordu. Şemada iki numaralı isim olarak adı geçen ve önceki gün tutuklanan Albay Cengiz Köylü’nün, oluşumdaki rolünün ne olduğu MİT raporunda yer aldı. MİT Raporu’na göre Albay Köylü, karargâh Evleri oluşumunda askeri kesim ile İP arasındaki bağlantıyı kuran isim olarak geçti.



‘ Karargâh evleri’nin amacı



Ergenekon iddianamesinin ek belgelerindeki 441’inci klasörde MİT Müsteşarı Emre Taner imzalı MİT raporunda, karargâh evlerinin amacına ilişkin şu bilgilere yer verildi: ”İP ve Alevi kesimin yanı sıra; bazı TSK mensupları ve memurlarının da katılımıyla ’emperyalistlerle, Cumhuriyet karşıtları/yıkıcıları ile mücadele’ amacıyla bir hareket başlatıldığı yönünde hassas kaynaktan bilgiler intikal etmiştir. Yürütülecek bu çalışmalarda, hiçbir kurum ve oluşumun zarar görmemesi için “karargâh evleri” adı altında çekirdek kadronun oluşturulmasının öngörüldüğü alınan bilgilerdendir.



İP toplantılara katılıyordu



MİT raporunda ayrıca, “karargâh evler projesi” ile ilgili gerçekleştirilen toplantılarda, İşçi Partisi’nin, kapatılmamak için bu oluşuma parti dışında başka bir yapılanmayla dahil edilmesi ve bu yapılanma ile İP arasındaki iletişimin telefon yerine canlı kuryelerle yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.



Doğu Perinçek yalanladı



Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan İşçi Partisi (İP) Lideri Doğu Perinçek, hem Emniyet hem de Savcılık sorgusunda İP Genel Merkezi’nde bulunan karargâh evleri konulu 5 sayfalık belge ile ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Ancak bir akıl hastası böyle saçma sapan şemalar yapabilir. Zaman zaman bize bu tür mektuplar gelebiliyor. İnsanlar oturup böyle şemalar yapıyor. Provokasyon amaçlı yapılmış olabilir”



Karargâh evleri nedir?



Ergenekon iddianamesinin ek belgelerindeki 441.’inci klasörde yer alan belgeye göre, karargâh evleri şöyle anlatılıyor: İşçi Partisi ve Alevi kesimin yanı sıra; bazı TSK mensupları ve memurlarının emperyalistlere ve Cumhuriyet karşıtı güçlere karşı oluşturduğu gizli yapılanmanın adı.

