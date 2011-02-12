T24 LogoT24 Logo
Gündem

MUVAZZAF SUBAYLAR HASDAL CEZAEVİNDE İSTANBUL (A.A)

12 Şubat 2011 11:51

-MUVAZZAF SUBAYLAR HASDAL CEZAEVİNDE  İSTANBUL (A.A) - 12.02.2011 - ''Balyoz Planı'' davasının dünkü duruşmasında tutuklanan muvazzaf subaylar Hasdal Cezaevine gönderildi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesindeki salonda dün görülen 13. duruşmada, mahkeme heyetinin tutuklanmalarına karar verdiği sanıklardan muvazzaf subaylar, duruşma salonundan jandarmaya ait otobüs ve minibüslerle ayrıldı. Eskort eşliğinde Harbiye Orduevine getirilen ve aralarında Koramiral Kadir Sağdıç ile Kuzey Deniz Saha Komutanı Mehmet Otuzbiroğlu'nun da bulunduğu sanıklar, burada yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra tekrar otobüslere bindirilerek Hasdal Askeri Cezaevine gönderildi. Bu arada, sanıkların orduevine gelişi sırasında kapıda bekleyen yakınları ve arkadaşlarının alkışladıkları görüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24