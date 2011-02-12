-MUVAZZAF SUBAYLAR HASDAL CEZAEVİNDE İSTANBUL (A.A) - 12.02.2011 - ''Balyoz Planı'' davasının dünkü duruşmasında tutuklanan muvazzaf subaylar Hasdal Cezaevine gönderildi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesindeki salonda dün görülen 13. duruşmada, mahkeme heyetinin tutuklanmalarına karar verdiği sanıklardan muvazzaf subaylar, duruşma salonundan jandarmaya ait otobüs ve minibüslerle ayrıldı. Eskort eşliğinde Harbiye Orduevine getirilen ve aralarında Koramiral Kadir Sağdıç ile Kuzey Deniz Saha Komutanı Mehmet Otuzbiroğlu'nun da bulunduğu sanıklar, burada yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra tekrar otobüslere bindirilerek Hasdal Askeri Cezaevine gönderildi. Bu arada, sanıkların orduevine gelişi sırasında kapıda bekleyen yakınları ve arkadaşlarının alkışladıkları görüldü.