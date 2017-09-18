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Muvazzaf askerlere 'FETÖ' operasyonu; gözaltılar var

Operasyon kapsamında 13 kişi gözaltına alındı

18 Eylül 2017 17:25

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmalar kapsamında 9 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada,  söz konusu operasyonun 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği bildirildi. Valilik açıklamasında, şunlar kaydedildi: 

“FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Ankara Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca, Ankara merkezli 10 ayrı ilde yapılan operasyonla 4’ü subay, 5’i astsubay, 2’si sivil memur ve 2’si askeri öğrenci olmak üzere 9’u muvazzaf, 4’ü ihraç 13 şüpheli gözaltına alınmıştır.”

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