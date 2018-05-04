Muvazzaf askerlere 'FETÖ' operasyonu: 28 gözaltı kararı

'FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Öte yandan 'FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan operasyon kapsamında 45 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara, İzmir ve Isparta illerinde toplam 45 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiş olup 32 şüpheli yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.