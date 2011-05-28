-MUVAZZAF ASKERLER SERBEST İSTANBUL (A.A) - 28.05.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen 8 muvazzaf asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bir korgeneral, üç tümgeneral, bir tümamiral, iki tuğgeneral ve bir albay, soruşturmayı yürüten Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Salim Duran tarafından sorgulandı. Yaklaşık 12 saat süren sorgulamaların ardından, muvazzaf askerlerin tamamı serbest bırakıldı. Muvazzaf askerlerin adliyeden, önce İstanbul Merkez Komutanlığına, ardından da görev yerlerine gidecekleri öğrenildi.