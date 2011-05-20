-MUVAZZAF ASKERLER İSTANBUL ADLİYESİNDE İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında, emekli albay Hakan Büyük'ün Eskişehir'deki evinde yapılan aramada ele geçirilen belgelere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir grup muvazzaf asker, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi. ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında Büyük'ün Eskişehir'deki evinde yapılan arama sonrası ele geçen belgelere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında savcılığın daveti ettiği kişilerden bir grup muvazzaf asker, adliyeye gelerek, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı Hüseyin Ayar'ın bulunduğu kata çıktı. Adliye gelen askerlerin Savcı Ayar tarafından ifadelerinin alınması bekleniyor. Emniyete gelen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu, Eskişehir'deki evinde yapılan aramada ''Balyoz Planı'' soruşturmasına ilişkin yeni belgelerin ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan emekli albay Hakan Büyük, sevk edildiği Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde tutuklanmıştı.