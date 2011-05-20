T24 LogoT24 Logo
Gündem

MUVAZZAF ASKERLER İSTANBUL ADLİYESİNDE  İSTANBUL (A.A)

20 Mayıs 2011 14:11

-MUVAZZAF ASKERLER İSTANBUL ADLİYESİNDE  İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında, emekli albay Hakan Büyük'ün Eskişehir'deki evinde yapılan aramada ele geçirilen belgelere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir grup muvazzaf asker, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi. ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında Büyük'ün Eskişehir'deki evinde yapılan arama sonrası ele geçen belgelere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında savcılığın daveti ettiği kişilerden bir grup muvazzaf asker, adliyeye gelerek, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı Hüseyin Ayar'ın bulunduğu kata çıktı. Adliye gelen askerlerin Savcı Ayar tarafından ifadelerinin alınması bekleniyor.  Emniyete gelen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu, Eskişehir'deki evinde yapılan aramada ''Balyoz Planı'' soruşturmasına ilişkin yeni belgelerin ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan emekli albay Hakan Büyük, sevk edildiği Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde tutuklanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24