Muvazzaf askerler adliyede

“Ergenekon” soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 askeri personel, sevk edildikleri adliyede savcılar tarafından sorgulanıyor.



İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talebi doğrultusunda gözaltına alınan ve aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu belirtilen 9 askeri personelin, İstanbul Merkez Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.



Bu kişiler, daha sonra askeri görevlilerce iki minibüsle Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi.



Adliyeye, hakim ve savcıların kullandığı kapıdan alınan şüpheliler, ardından soruşturmayı yürüten savcılığın bulunduğu kata çıkartıldı. Muvazzaf subaylar beş savcı tarafından sorgulanmaya başlandı.



Şüpheliler adliyeye getirilirken polisler çevrede önlem aldı.







