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Spor

MUURINEN: İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK İSTANBUL (A.A)

18 Ağustos 2010 00:52

-MUURINEN: İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK İSTANBUL (A.A) - 17.08.2010 - HJK Helsinki Teknik Direktörü Antti Muurinen, Beşiktaş karşısında iyi mücadele ettiklerini ancak iyi bir takıma karşı oynadıkları için sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi. Muurinen, Beşiktaş ile yaptıkları UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, rakibin zayıf noktalarını değerlendirmek için mücadele ettiklerini belirterek, ''İyi defans yapmaya çalıştık ama Quaresma gibi oyuncular karşısında bunu başaramadık'' dedi. Helsinki'deki şartların daha farklı olacağını kaydeden Muurinen, ''Evimizde rakibi baskı altına alacağımızı düşünüyorum ve ikinci maçta şansımız olacağına inanıyorum. Eğer son dakikada bulduğumuz gol şansını değerlendirseydik, bu bizim için çok iyi olacaktı'' diye konuştu. Muurinen, Beşiktaş taraftarlarını da överek, ''Beşiktaş'ın seyircisi gerçekten çok etkileyiciydi, bunu söylemeden de geçemeyeceğim'' ifadelerini kullandı.

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