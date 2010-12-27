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Spor

MUTU'NUN MENAJERİNDEN YALANLAMA ANKARA (A.A)

27 Aralık 2010 12:24

-MUTU'NUN MENAJERİNDEN YALANLAMA ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - İtalya'nın Fiorentina takımında forma giyen Rumen futbolcu Adrian Mutu'nun menajeri Victor Becali, Galatasaray'ın Mutu'ya transfer teklifinde bulunduğu yönündeki haberleri yalanladı. Becali, Rumen Sporturilor gazetesine yaptığı açıklamada, Mutu'nun Türkiye'ye transferinin söz konusu olmadığını belirterek, ''Galatasaray, oyuncuyla ilgilenmiyor'' dedi. 31 yaşındaki Mutu'nun Fiorentina ile sözleşmesi bulunduğunu söyleyen Becali, ''gelecekte oyuncuya teklif gelirse, ne yapacağımıza bakarız'' diye konuştu.

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