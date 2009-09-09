Mutu'dan FIFA'ya mektup

Kokain kullandığı ortaya çıktıktan sonra Juventus kulübüne transfer olan Mutu, FIFA'ya Chealsea'ye ödemesi gereken rakamın çok yüksek olduğunu ve gerçekleri yansıtmadığını içeren bir mektup yazdı.



Macaristan'dan Nemzetisport gazetesinin haberine göre, MuFiorentina'da forma giyen Adrian Mutu, Chelsea ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne mektup yazdı. Mektubunda, para cezasının gerekçelerini kabul etmediğini, gerekirse bu konudaki savaşını sürdüreceğini belirten Mutu, ''Bu büyük rakamlı cezayı ödeyecek durumda değilim, benim yerimdeki bir başka futbolcu da bunu ödeyemez. Çözüm olarak, Chelsea'nin göstereceği, uyuşturucuyla mücadele eden bir vakfa bağışta bulunmayı öneriyorum. Bu vakıf, İngiltere veya Romanya'da olabilir'' ifadelerini kullandı.



Chelsea'nin, 2003 yılında Parma'dan transfer ettiği Mutu, kokain kullandığı ortaya çıkınca bir yıl sonra takımdan kovulmuş, daha sonra Juventus kulübüne transfer olmuştu. Olayı, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) götüren Chelsea, davayı kazanmış, CAS da Mutu'nun, İngiltere kulübüne 17,2 milyon euro ödemesine karar vermişti.

