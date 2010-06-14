Mutu'dan Chelsea'ye rekor tazminat

T24 -

FIFA'nın aynı yöndeki kararına itiraz eden Mutu'nun CAS'a taşıdığı davada, mahkeme futbolcunun haksız olduğuna kanaat getirdi ve oyuncuyu rekor miktarda tazminat ödemeye mahkum etti.Chelsea, 4 yıllık kontratı bulunduğu halde kokain kullandığı gerekçesiyle Mutu'nun sözleşmesini feshetmiş ve futbolcunun kontrat şartlarını ihlal ederek, İtalya'ya gitmesi üzerine FIFA'ya başvurmuştu.