Mutu'dan Chelsea'ye rekor tazminat

T24 - Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rumen futbolcu Adrian Mutu'nun, eski takımı Chelsea'ye 20.7 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.
FIFA'nın aynı yöndeki kararına itiraz eden Mutu'nun CAS'a taşıdığı davada, mahkeme futbolcunun haksız olduğuna kanaat getirdi ve oyuncuyu rekor miktarda tazminat ödemeye mahkum etti.
Chelsea, 4 yıllık kontratı bulunduğu halde kokain kullandığı gerekçesiyle Mutu'nun sözleşmesini feshetmiş ve futbolcunun kontrat şartlarını ihlal ederek, İtalya'ya gitmesi üzerine FIFA'ya başvurmuştu.