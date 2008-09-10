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Spor

'Mutu milli takımı bıraktı'

10 Eylül 2008 03:00


Rumen gazetesi Libertatea'nın haberine göre, Fiorentina ve Romanya'nın forveti Adrian Mutu milli takımı bıraktı.

Libertatea gazetesi oyuncunun Romanya için oynamayı bıraktığını öne sürüyor. Buna sebep olarak ise, teknik direktör Piturca'nın, Mutu sahada olsaydı bile Litvanya'ya yine 3-0 kaybedeceklerini iddia etmesi gösteriliyor.

Antrenörle oyuncu arasındaki ilişki, dönüşü olmayan bir yola girmiş gözüküyor. Teknik direktöre Mutu'nun bu kararı sorulduğunda, "Böyle bir şeyden haberim yok. Mutu bunu henüz Federasyon'a bildirmiş değil. Fakat böyle bir şeyi duyarsam çok şaşırırım" dediği kaydedildi.

Mutu'nın milli takımı gerçekten bırakıp bırakmadığı, bunun bir dedikodu olup olmadığı önümüzdeki günlerde belli olacak. Romanya için ilk maçına 2000'de çıkan oyuncu, forma giydiği 64 maçta 29 gol kaydetti.

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