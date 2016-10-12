Mutu futbola veda etti

Romanya'nın en önemli golcüleri arasında yer alan Adrian Mutu, aktif futbolculuk kariyerine son verdi.

Rumen basınına açıklamada bulunan 37 yaşındaki Mutu, futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurarak, yeşil sahalarda antrenör olarak hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.

Antrenörlük kurslarına başladığını da belirten Rumen futbol adamı, yeterli seviyeye ulaştıktan sonra ülkesinde yardımcı antrenör olarak çalışmak istediğini ifade etti.

Futbolculuk kariyerine 1996'da ülkesinin Argeş Piteşti takımında başlayan Mutu, İtalya'da Inter, Parma, Juventus, Fiorentina ve İngiltere'de Chelsea gibi ekiplerde görev yaptı. Hindistan'da Pune City forması da giyen Mutu, son olarak geçen yıl ülkesinin Targu Mureş takımında top koşturmuştu.

Kariyeri sırasında kokain kullandığı ve doping yaptığı gerekçesiyle futboldan men cezaları alan Adrian Mutu, çıktığı 522 maçta 199 gol kaydetti. Milli formayla çıktığı 77 karşılaşmada ise 35 gol atan Mutu, Romanya Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu unvanını Gheorghe Hagi ile paylaşıyor.