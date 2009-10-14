T24 LogoT24 Logo
Spor

Mutu Fenerbahçe'yi mi geliyor?

Fiorentina'nın Romen golcüsü Adrian Mutu ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia ediliyor.

14 Ekim 2009 03:00

Fiorentina'nın Romen golcüsü Adrian Mutu ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia ediliyor.

Romen medyası, Fiorentina'nın, devamlı sorun yaratan Romen golcüsü Adrian Mutu'yu ara transferde satmak istediğini belirtiyor.

Son vukuatını geçtiğimiz Cumartesi günü Belgrad'da oynanan Sırbistan-Romanya maçından sonra gerçekleştiren Mutu'nun talipleri arasında Fenerbahçe'nin adı geçiyor.

Fenerbahçe ile görüşme halinde olduğu iddia edilen Mutu'nun menajeri Giovanni Becali, futbolcusunun Ocak ayında Fiorentina'dan ayrılacağını sürekli dile getiriyor.

Mutu, Romanya'nın 5-0 kaybettiği Dünya Kupası eleme grubu maçından sonra kimseye haber vermeden kafileyi terk ederek bir diskoda sabaha kadar eğlenince eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Doping testinde kokaine rastlanması üzerine beş yıl önce Chelsea'den gönderilen Adrian Mutu, FIFA tarafından İngiliz kulübüne 17.17 milyon euro tazminat ödemeye mahkum edildi ve buna yaptığı itiraz CAS tarafından reddedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24