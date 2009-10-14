Mutu Fenerbahçe'yi mi geliyor?

Fiorentina'nın Romen golcüsü Adrian Mutu ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia ediliyor.



Romen medyası, Fiorentina'nın, devamlı sorun yaratan Romen golcüsü Adrian Mutu'yu ara transferde satmak istediğini belirtiyor.



Son vukuatını geçtiğimiz Cumartesi günü Belgrad'da oynanan Sırbistan-Romanya maçından sonra gerçekleştiren Mutu'nun talipleri arasında Fenerbahçe'nin adı geçiyor.



Fenerbahçe ile görüşme halinde olduğu iddia edilen Mutu'nun menajeri Giovanni Becali, futbolcusunun Ocak ayında Fiorentina'dan ayrılacağını sürekli dile getiriyor.



Mutu, Romanya'nın 5-0 kaybettiği Dünya Kupası eleme grubu maçından sonra kimseye haber vermeden kafileyi terk ederek bir diskoda sabaha kadar eğlenince eleştiri oklarının hedefi olmuştu.



Doping testinde kokaine rastlanması üzerine beş yıl önce Chelsea'den gönderilen Adrian Mutu, FIFA tarafından İngiliz kulübüne 17.17 milyon euro tazminat ödemeye mahkum edildi ve buna yaptığı itiraz CAS tarafından reddedildi.



