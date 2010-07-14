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Dünya

MUTTEKİ: MÜZAKERELERE TÜRKİYE VE BREZİLYA DA KATILMALI MADRİD (A.A)

14 Temmuz 2010 02:46

-MUTTEKİ: MÜZAKERELERE TÜRKİYE VE BREZİLYA DA KATILMALI MADRİD (A.A) - 13.07.2010 - Resmi ziyaret için İspanya'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Menuçehr Mutteki, ''nükleer programla ilgili yapılacak uluslararası müzakerelere Türkiye ve Brezilya'nın da katılması gerektiğini'' söyledi. Mutteki, İran'ın Madrid Büyükelçiliği'nde düzenlediği basın toplantısında, İran'ın nükleer programıyla ilgili uluslararası müzakerelerin tekrar başlayabilmesi için ''yeni unsurlar yaratılmasını ve Türkiye ile Brezilya gibi başka ülkelerin de katılımının sağlanmasını'' istedi. Olası yeni müzakerelerin ramazan ayı sona ermeden gerçekleşmesinin mümkün olmadığını da kaydeden İran Dışişleri Bakanı, yeni müzakerelerde Viyana Grubu (ABD, Fransa, Rusya ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu) ve 5+1 olarak adlandırılan grubun (BM Güvenlik Konseyi Daimi üyeleri ve Almanya) yanısıra Türkiye ve Brezilya'nın da olması gerektiğini ifade etti. Öte yandan İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos'un Mutteki ile yaptığı görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili yeniden müzakere masasına oturmasını istediği kaydedildi. 

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