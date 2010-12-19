T24 LogoT24 Logo
Dünya

MUTTEKİ, YURT DIŞINDAYKEN GÖREVDEN ALINMASINI ELEŞTİRDİ TAHRAN (A.A)

19 Aralık 2010 16:09

-MUTTEKİ, YURT DIŞINDAYKEN GÖREVDEN ALINMASINI ELEŞTİRDİ TAHRAN (A.A) - 19.12.2010 - İran'ın eski dışişleri bakanı Manuçehr Mutteki İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad tarafından görevden alınmasıyla ilgili olarak, ''bir bakanı yurt dışındayken görevden almak, ne dini ne de diplomasi kurallarına sığar'' açıklamasında bulundu. Mehr ajansının haberine göre Mutteki, ''Görevli olarak Senegal'e gittiğimden 24 saat öncesine kadar bana hiçbir şey söylenmedi'' ifadesini kullandı ve bunun ''İslam ve diplomasi kurallarının ihlali olduğunu, siyasi ahlaka da ters düştüğünü'' belirtti. 2005'ten beri dışişleri bakanı olan Mutteki, Senegal ziyareti sırasında 13 Aralıkta görevden alınmış, yerine geçici olarak Ali Ekber Salihi getirilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24