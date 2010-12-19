-MUTTEKİ, YURT DIŞINDAYKEN GÖREVDEN ALINMASINI ELEŞTİRDİ TAHRAN (A.A) - 19.12.2010 - İran'ın eski dışişleri bakanı Manuçehr Mutteki İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad tarafından görevden alınmasıyla ilgili olarak, ''bir bakanı yurt dışındayken görevden almak, ne dini ne de diplomasi kurallarına sığar'' açıklamasında bulundu. Mehr ajansının haberine göre Mutteki, ''Görevli olarak Senegal'e gittiğimden 24 saat öncesine kadar bana hiçbir şey söylenmedi'' ifadesini kullandı ve bunun ''İslam ve diplomasi kurallarının ihlali olduğunu, siyasi ahlaka da ters düştüğünü'' belirtti. 2005'ten beri dışişleri bakanı olan Mutteki, Senegal ziyareti sırasında 13 Aralıkta görevden alınmış, yerine geçici olarak Ali Ekber Salihi getirilmişti.