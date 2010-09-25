-MUTTEKİ İLE NÜKLEERİ GÖRÜŞTÜ NEW YORK (A.A) - 25.09.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki ile görüşmesinde İran'ın nükleer meselesi de gündeme geldi. 65. dönem BM Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde New York'taki temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Davutoğlu, İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki ile BM'de biraraya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, sınır ticareti gözden geçirildi. Bakanların başbaşa görüşmesinde ise İran'ın nükleer dosyasının ele alındığı belirtildi. Ayrıca görüşmede, Davutoğlu'nun Mutteki'ye kendisini Türkevinde ziyaret eden İran'da tutuklu kalanların aileleriyle görüştüğünü söyleyerek bilgi istediği, Mutteki'nin de Amerikalı ailelerin İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'la da görüştüklerini ve görüşmenin olumlu olduğunu söylediği öğrenildi.