T24 LogoT24 Logo
Dünya

MUTTEKİ İLE NÜKLEERİ GÖRÜŞTÜ NEW YORK (A.A)

25 Eylül 2010 11:09

-MUTTEKİ İLE NÜKLEERİ GÖRÜŞTÜ NEW YORK (A.A) - 25.09.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki ile görüşmesinde İran'ın nükleer meselesi de gündeme geldi.   65. dönem BM Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde New York'taki temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Davutoğlu, İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki ile BM'de biraraya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, sınır ticareti gözden geçirildi. Bakanların başbaşa görüşmesinde ise İran'ın nükleer dosyasının ele alındığı belirtildi. Ayrıca görüşmede, Davutoğlu'nun Mutteki'ye kendisini Türkevinde ziyaret eden İran'da tutuklu kalanların aileleriyle görüştüğünü söyleyerek bilgi istediği, Mutteki'nin de Amerikalı ailelerin İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'la da görüştüklerini ve görüşmenin olumlu olduğunu söylediği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24