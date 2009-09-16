Mutteki: Batı ile müzakerede ciddiyiz

İran Dışişleri Bakanı Menuçehr Mutteki, Danimarka'nın Tahran Büyükelçisi'ni kabulünde, İran'ın yeni öneri paketi ile İran-Avrupa ilişkileri konusunda değerlendirmede bulunarak son öneri paketlerinin Batı ile müzakerelerde ciddi olduklarının bir göstergesi olduğunu söyledi.



BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ile Almanya'dan oluşan 5 artı 1 ülkelerine sunulan yeni öneri paketinin değişen dünya ve günümüz şartlarına göre hazırlandığını hatırlatan Mutteki, 'Son öneri paketimiz yapıcı işbirliğinden yana ciddi ve kararlı olduğumuzu gösteriyor' dedi.



Mutteki, Avrupa'nın da ciddi katılımıyla her iki tarafın lehine olacak müzakere ortamının hazırlanmasını umduğunu söyledi.



Mutteki: Avrupa, İran potansiyelinden yararlanabilir



İranlı Bakan, ülkesi ve Avrupa arasında son birkaç yıldaki ilişkilerin de gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.



Taraflar arasındaki ilişkilerin karşılıklı çıkar esasına göre yeniden şekillendirilebileceğini belirten Mutteki, Avrupa'nın İran'ın potansiyelinden yararlanabileceğini ve bunun iki tarafın da yararına olduğunu kaydetti.



Tahran yönetimi, 5 artı 1'in öneri paketine cevap niteliğindeki önerisini 9 eylülde bu ülkelerin Tahran'daki temsilcilerine sunmuştu.



AB Ortak Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana, 5 artı 1 ülkeleri ve İran arasında 1 Ekimde başlaması öngörülen müzakerenin muhtemelen Türkiye'de yapılacağını açıklamıştı.