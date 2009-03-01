Muttaki’den Atatürk fıkralı değişim sinyali

Dışişleri Bakanı Muttaki, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın kendisine bir kahve takımı hediye etmesi üzerine gülerek, Atatürk’le ilgili bir fıkra anlatı. Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, bu fıkradan hareketle Türkiye-ABD-İran ekeseninde aldığı değişim sinyallerini köşesine taşıdı.



Fatih Çekirge’nin bugün (1 Mart 2009) tarihli yazısı şöyle:



Muttaki’den Atatürk’lü kahve fıkrası



Dışişleri Bakanı Muttaki, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın kendisine bir kahve takımı hediye etmesi üzerine gülerek, Atatürk’le ilgili bir fıkra anlatıyor.





Fıkradan daha önemlisi, Tahran’da dünyanın merak ettiği bir kişi olarak Muttaki’nin bir Atatürk fıkrası anlatması. Türkiye-ABD-İran eksenine yönelik önemli sinyaller var.



Tahran



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın davetiyle dün sabaha karşı geldiğimiz Tahran’da ilginç sinyaller alıyorum...



Türkiye-ABD-İran eksenine yönelik sinyaller.



Sıcak bir karşılama var...



Özellikle, İran Dışişleri Bakanı Muttaki’nin yüzünde o sıcaklık rahatça okunuyor.



1 saati aşan Yıldırım-Muttaki görüşmesi, bana göre sıradan bir görüşme değil.



İran’ın batıya açılması ve ABD ile gelişecek yeni süreç için belki de ilk adımdır bu gezi...



Neden mi?



- ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 7 Mart’ta Türkiye’de olacak.



- 10 Mart’ta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tahran’a geliyor.



Bu takvim, Tahran’dan aldığım "önemli gelişmeler olacak" izlenimini kuvvetlendiriyor.



Ayrıca burada Türkiye’ye doğru bir sıcaklık var.



Şekerli bir kahve



İran Dışişleri Bakanlığı binasında Yıldırım ve Muttaki ile sohbet ediyoruz.



Bir ara karşılıklı hediyeler veriliyor.



Hediyelerden birisi de bir kahve takımı.



Muttaki, kahve takımını eline alınca bize dönüp soruyor:



- Atatürk’ün bir kahve fıkrası vardır bilir misiniz?



Muttaki gülerek devam ediyor:



- Bir gün Atatürk ve arkadaşları bir kahveye gitmişler. 7-8 kişiler. Kahveci geliyor, "Ne içiyorsunuz?" diye soruyor. Atatürk, "Bana bir şekerli kahve" diyor.



Kahveci diğer heyete dönünce herkes, "Kahve" cevabını veriyor.



Kahveci gidiyor. Ve az sonra kahvelerle geliyor. Atatürk’ün kahvesini veriyor. Sonra sırasıyla herkesin önüne kahvesini koyuyor.



Kahveler içiliyor, tam gidilirken Atatürk kahveciyi çağırıyor:



- Çok merak ettim. Ben şekerli istedim ama diğer arkadaşlar bir şey söylemedi. Nereden bildin nasıl kahve içeceklerini?



(Muttaki burada gülmeye başlıyor.)



Kahveci cevap veriyor:



- Tabii ki siz nasıl içerseniz öyle içerler diye düşündüm. İtiraz mı edecekler yani?



Evet fıkra bu... Fıkradan daha önemlisi, nerede ve kimin tarafından anlatıldığıdır. Yani Tahran’da dünyanın merak ettiği bir kişi olarak Muttaki’nin bir Atatürk fıkrası anlatmasıdır.



Önemli sinyaller



Evet, Tahran’da ilginç sinyaller alıyorum...



Türkiye-ABD-İran ekseni için önemli sinyaller...



Yeni ABD yönetiminin yarattığı "sıcaklık", bir dönem Tahran’dan batıya doğru esen sert rüzgárların "bahar havası"na dönüşebileceği umudunu artırıyor...



Yarın bu sinyallerin detaylarını aktaracağım.

