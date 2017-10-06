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Spor

'Mutsuzson': A Milliler, 2018 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti

Ay-yıldızlıların kazanması halinde lider olma ihtimali bulunuyordu

06 Ekim 2017 14:26

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda mücadele eden Türkiye, Eskişehir'de konuk ettiği İzlanda'ya 3-0 yenilerek 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkını kaybetti. İzlanda'ya galibiyeti getiren goller 32'de Gudmondsson, 39'da Bjarnason ve 49'da Kari Arnason'dan geldi.

Hırvatistan ve Finlandiya'nın 1-1 berabere kalması, Ukrayna'nın da Kosova deplasmanından 2-0'lık üstünlükle dönmesiyle Milli Takım'ın 2018 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kalmadı.

Karşılaşmanın önemli anları

'1 Maç, İzlanda'nın santra vuruşuyla başladı.

'5 Glyfi Sigurdsson'un uzaktan şutunda Volkan Babacan topu çeldi. Gelişen kornerde Magnusson'un kafa vuruşu auta gitti.

'16 GudmondssonBurak Yılmaz'a yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

'18 Oğuzhan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut, direkt olarak auta gitti.

'32 Bödvarsson'un pasında Gudmondsson ceza sahası içinde topu tamamladı: 0-1.

'38 Maçın yayıncı kuruluştaki yorumcusu Yılmaz Vural, Milli Takım'ın oyunu için "Al ver al ver, böyle oynanmaz" yorumunu yaptı.

'39 Bjarnasson, ceza sahasında yaptığı sert vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2.

'45 Arda Turan, kaptırdığı topun ardından İzlanda kaptanı Gunnarson'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi

'46 Maçta ikinci yarı, A Milli Takım'ın vuruşuyla başladı. Ay-yıldızlılarda Nuri Şahin'in yerine Ozan Tufan oyunda.

'49 Finbogasson'un isabetli şutunda Volkan Babacan topu kornere çeldi.

Kullanılan kornerde topu ceza sahası içinde yaşanan karambolde tamamlayan Arnason farkı 3'e çıkardı: 0-3.

'60 Arda Turan, Eskişehir taraftarının ıslıkları altında yerini Emre Mor'a bıraktı.

'77 Oğuzhan'ın sert şutunu kaleci Halldorsson parmaklarının ucuyla çeldi.

'78 Emre Belözoğlu oyundan çıktı, yerine giren isim Yunus Mallı.

'79 Caner ErkinBödvarsson'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Ceza sınırında olan Caner, Finlandiya karşısında forma giyemeyecek.

 

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