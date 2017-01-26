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Spor

"Mutsuz olan takımdan gitsin"

Şenol Güneş'in takımla yaptığı toplantıda "Oynamıyor diye surat asan kişilerle işim olmaz" dediği iddia edildi.

26 Ocak 2017 16:25

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımla yaptığı toplantıda  “Sorun çıkaran, mutsuz olan kişileri takımımda istemiyorum. Böyle hisseden ve böyle düşünen biri varsa gitsin. Herkes çalışacak ve iyi olan formayı alacak. Benim olduğum yerde hak eden oynar. Kimse için önyargılı değilim. Oynamıyor diye surat asan kişilerle işim olmaz. Vakit varken ayrılabilir, ben izin veriyorum” dediği iddia edildi.

Başkan Fikret Orman ve yöneticilerin de Şenol Güneş’in bu kararına destek verdiği ve takım içinde ikilik çıkmaması için gitmek isteyene kolaylık sağlayacağı öne sürüldü.

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