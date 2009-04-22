Mutombo'dan hüzünlü veda



Dikembe Mutombo, sol dizindeki sakatlık sebebiyle emekli olduğunu açıkladı.





Houston Rockets pivotu Dikembe Mutombo, takımının Portland Trail Blazers ile oynadığı maçta dizinden sakatlandı.



Portland pivotu Greg Oden ile çarpışıp sert bir şekilde yere düşen Mutombo, uzun süre parke üzerinde kaldı. Gözyaşları içinde sedyeye alınan 42 yaşındaki Kongo’lu oyuncu, Portland taraftarlarının alkışları arasında sahayı terk etti. Rockets doktorları ilk kontrolden sonra sol dizindeki çapraz bağlarda zedelenme olduğunu açıkladılar.



Maç sonunda Mutombo yaptığı açıklamada “Sahada yerdeyken çok ağladım, ancak soyunma odasına gittiğimde Tanrı’ya bana yaşattığı 18 yıl için şükrettim” dedi. Mubombo, basketbolu bıraktığını açıkladı.



Sekiz kez all-star seçilen Dikembe Mutombo, kariyeri boyunca dört kez de yılın savunmacısı ödülünü almıştı. Mutombo, aynı zamanda 3 bin 289 blokla NBA tarihinin en çok blok yapan ikinci oyuncusu durumunda.