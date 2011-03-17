-MUTLU: UÇMAK HAKKINDA DELİLLER YETERLİ İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İbrahim Tatlıses'in vurulması olayını gerçekleştiren ve yardımcı olanlarla ilgili 14 kişinin gözaltına alındığını, olayın bir numaralı zanlısı olarak adı geçen Abdullah Uçmak'a ilişkin olarak, ''Olayla doğrudan bağlantısının olduğu yönünde elimizdeki deliller fevkalade yeterlidir. Bu aşamada bu kadarını net olarak söyleyebilirim'' dedi. Mutlu, uğradığı silahlı saldırıda ağır şekilde yaralanan İbrahim Tatlıses'i tedavi gördüğü Maslak'taki Acıbadem Hastanesinde ziyaret etti. Hastane çıkışında açıklama yapan Mutlu, İbrahim Tatlıses'i odasında ziyaret ettiğini ve sağlığıyla ilgili olarak Başhekim Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'ndan bilgi aldığını söyledi. Olayın aydınlatılması ve faillerin belirlenmesi noktasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çok özel ve titiz bir çalışma yürüttüğünü anlatan Vali Mutlu, şunları kaydetti: ''Bu olayın aydınlatılması suretiyle başta ailesi olmak üzere sevenlerinin ve milletimizin gönlünün ferahlaması, faillerinin de adalete teslim edilebilmesi için hassas bir çalışma sürdürdüler. Bütün bu çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren ve yardımcı olanlarla ilgili 14 kişi gözaltına alındı. Bunlarla ilgili incelemeler de halihazırda sürdürülüyor. Şu anda şahısların ifadeleri ve sorgulama süreçleri devam ettiği için olayın mahiyeti, aydınlatılması noktasında bütün soruşturmayı tamamladıktan sonra bir kez daha sizlere açıklama yapacağım.'' Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Mutlu, İbrahim Tatlıses'in ifadesine başvurulmasının, doktorların izin verdiği süre içinde değerlendirileceğini söyledi. Olayın mağduru olması nedeniyle mutlaka Tatlıses'in bilgisine müracaat edileceğini ifade eden Mutlu, bu aşamada böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtti. İbrahim Tatlıses'in vurulması olayının bir numaralı zanlısı olarak adı geçen Abdullah Uçmak ile ilgili olarak Mutlu, ''Olayla doğrudan bağlantısının olduğu yönünde elimizdeki deliller fevkalade yeterlidir. Bu aşamada bu kadarını net olarak söyleyebilirim'' dedi. Mutlu, ''Çete bağlantısı var mı?'' şeklindeki soruya, ''İncelemelerimizi sürdürüyoruz. Bunu ilk açıklamalarımızda da özellikle ifade ettim. Biz olayın mahiyetinin bütün detaylarıyla net bir şekilde aydınlatabilmesi ve sebeplerin bulunabilmesi noktasında titiz bir çalışmayı sürdüremeye devam ediyoruz. Bu nedenle soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında her husus, bütün detaylar değerlendirme aşamasındadır. Bu nedenle şu aşamada sizleri bu konuda net bir şey söylememiz söz konusu değil'' diye cevap verdi. Bir gazetecinin ''Gözaltı sayısı arttı mı?'' sorusuna Hüseyin Avni Mutlu, ''Gözaltı sayısı şu anda 14. Elbette ki sorgulamalarla ilgili ihtiyaç hissederse Emniyet Müdürlüğümüz ilave gözaltılara adli makamlarımızla iş birliği içerisinde devam edebilir. Gözaltındaki kişi sayısına aracın içerisinde olan kişiler de dahil. Detaylar üzerinde Emniyetimiz çalışmalarını sürdürüyor'' dedi. -"BİZE EL SALLADI" Mutlu, Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili, ''Kendilerine, Emniyet Müdürümüzle birlikte ziyaret ettiğimize dair bilgi verildiğinde bize elini sallamak suretiyle çok net bir şekilde yanıt verdi. Tabii böyle bir hareketle bize selam vermesinden fevkalade duygusal olarak etkilendiğimizi ifade etmek istiyorum. Böyle bir tabloyu görmek çok sevindirici'' diye konuştu. Saldırıda yaralanan İbrahim Tatlıses'in danışmanı Buket Çakıcı'nın sağlık durumuyla ilgili soru üzerine Mutlu, ''Buket hanımın sağlık durumuyla ilgili bir sıkıntı yok. Zaten normal servise alındı. Şu anda onun sağlık konusunda herhangi bir risk yok. Emniyetimiz, ihtiyaç hissedildiği anda bu konuyla ilgili hastanenin de uygun gördüğü oranda bunları değerlendirecekler'' dedi. Bir gazetecinin ''Olayla ilgili silah ve tetikçi kesin olarak elde mi?'' şeklindeki sorusunu Mutlu, şöyle cevapladı: ''Olayda almış olduğumuz bir kalaşnikof silah var. Evlerden birinde yapmış olduğumuz aramalarda elde ettiğimiz bir silah var, kalaşnikof. Fakat bununla ilgili laboratuvar tetkiklerini sürdürüyoruz. Bu ağır tür silahların balistik incelemeleri biraz daha sürer. Bunları laboratuvar tetkikleri bittikten sonra net olarak açıklayacağız. Elimizde bir kalaşnikof silah mevcut.'' Vali Mutlu, ''Tetikçi elde mi?'' sorusunun tekrarlanması üzerine, ''Bunları şu anda size söylersem soruşturma bitmiş olur. Soruşturmayı sürdürüyoruz. Soruşturmanın içerisinde buna net bir şey söylemem bu aşamada doğru değil'' dedi. ''Saldırıyı, kendisini TAK olarak isimlendiren bir örgütün üstlendiği yönünde haberler de basına yansıyor. Böyle bir örgüt bağlantısını tespit etme noktasında saptamanız var mı?'' şeklindeki soruya karşılık Hüseyin Avni Mutlu, şöyle dedi: ''Bu örgütün açıklamaları önemli. Yapmış oldukları açıklamaları takip ettik. Bunu da bizim emniyetimizin ilgili birimleri ile ihtiyaç duyulan diğer koordinasyonlar da sağlanarak takip ediliyor. Bu yönüyle de değerlendiriyoruz, inceliyoruz. Bu olayın mahiyetinin sebeplerinin ne olduğu konusunu soruşturmayı bitirdiğimizde net olarak söyleyebileceğiz. Bu aşamada örgütün yapmış olduğu açıklamayı, 'Doğrudur veya doğru değildir' diye teyit edici bir şey söylemem mümkün değil. Bütün ihtimalleri değerlendirerek ve bu olayın net olarak fotoğrafının kamuoyuyla paylaşılması ve adli makamlara verilmesi noktasında titiz bir çalışmayı Emniyetimiz sürdürmeye devam ediyor.''